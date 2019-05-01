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Новинський: в пам'ять про трагедію в Одесі "Опоблок" готовий профінансувати будівництво каплиці

Новини » Політика    01.05.2019 - 19:53
Новинський: в пам'ять про трагедію в Одесі "Опоблок" готовий профінансувати будівництво каплиці
Фото: Вадим Новинський в Одесі (facebook.com/OppoblocOfficial)

Каплицю планують побудувати на Куликовому полі

Голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив про готовність профінансувати будівництво каплиці на Куликовому полі в пам'ять про трагедію в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фракції в Facebook.

Як повідомляється, 1 травня напередодні п'ятиріччя Одеської трагедії Новинський спеціально прибув до Одеси для зустрічі з членами сімей загиблих 2 травня 2014 року. Також на зустріч з родичами прибув глава партії "Наші" Євген Мураєв і народний депутат України Тетяна Бахтеєва. Члени сімей жертв тих страшних подій досі не знають справжні причини загибелі своїх близьких і винні в події не покарані. На думку рідних, слідчі і судові органи навмисно роздрібнили епізоди трагедії, розділили учасників подій 2-го травня по політичним ознакам, у результаті слідство не було неупередженим і справедливим.

За словами Новинського, численні спроби опозиції ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії щодо об'єктивного розслідування Одеської трагедії наштовхуються на колосальний опір правлячої коаліції: "чинна влада не зацікавлена в тому, щоб Одеса і Україна дізналися всю правду про події 2 травня 2014 року".

"Чинна влада сліпо-глухоніма до розслідування одеської трагедії. Вона не зацікавлена в тому, щоб Одеса і Україна дізналися правду, тому що, якщо б розслідування було б чесним, то воно привело б у найвищі кабінети цієї влади. Тому вони все вони покривають убивць так, як покривали вбивства на Майдані. Ми нічого не забули, і ми зробимо все, щоб розслідування Одеської трагедії було завершено. Це потрібно тим, хто загинув. Це потрібно нам, живим, щоб винести уроки з цієї страшної трагедії і обов'язково покарати тих, хто в цьому був винен", - заявив Новинський.

В 2014-му році депутатам від Одеської області у попередньому складі Верховної Ради вдалося домогтися створення Тимчасової слідчої комісії по 2 травня, до складу якої входила Світлана Фабрикант. Однак, за її словами, робота комісії була зведена владою і правоохоронцями до злочинної формальності, при унаслідок чого Світлана Фабрикант навіть відкликала свій підпис під підсумковою доповіддю про роботу комісії.

"Нинішній парламент не зацікавлений в оприлюдненні правди про Одеської трагедії і, найголовніше, в покаранні винних в організації подій 2 травня 2014 року. Сьогодні нова влада зобов'язана продемонструвати відкритість у розслідуванні і не допустити спекуляцій. Різночитанням, недомовкам, образам і самосуду кінець покладе тільки правда", - підкреслила народний депутат України VII скликання Світлана Фабрикант.

Через відсутність об'єктивного повноцінного розслідування родичі загиблих 2 травня зізнаються, що п'ять років відчувають себе ізгоями в рідній державі: їх близьких загиблих і тих, хто п'ять років без обвинувальних вироків сидять у слідчих ізоляторах Одеси, Миколаєва і Херсона, влада та їх прихильники без оголошення результатів розслідування називають зрадниками.

Зазначається, що сьогодні сім'ї, що втратили годувальників, повністю позбавлені соціальної підтримки з боку держави. У родичів загиблих, у тому числі які виховують дітей, немає нікого соціального статусу, наприклад, жертв політичних репресій, який дозволив би їм, по-перше, отримувати відповідні посібники, а, по-друге, відчувати себе повноцінними громадянами в рідній країні.

В умовах відсутності соціальної справедливості по відношенню до родичів жертв одеської трагедії Благодійний фонд Вадима Новинського взяв на себе питання фінансової допомоги для оздоровлення сімей з дітьми. Крім цього, необхідну матеріальну підтримку у перших числах травня отримають 45 сімей, чиї родичі перебувають у СІЗО Одеси, Миколаєва і Херсона.

Новинський повторно вимагає від міської влади Одеси виконати дану раніше нею обіцянку про видачу дозволу на встановлення двох меморіальних дошок на Грецькій площі і на фасаді будівлі Будинку Профспілок. Крім цього, лідер парламентської фракції заявив про намір профінансувати розробку проекту та будівництво поминальної каплиці на Куликовому полі в пам'ять про всіх жертв Одеської трагедії.

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