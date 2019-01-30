Новинський нагороджений орденом Єрусалимської православної церкви

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Новинський відзначений за заслуги перед Єрусалимською православною церквою

Блаженніший патріарх святого града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл ІІІ сьогодні, 30 січня 2019 року, нагородив Золотим Хрестом Вищого Таксиарха Лицарів Пресвятого Гробу Господнього народного депутата України, голову фракції "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, повідомляє РБК-Україна.

Церемонія нагородження відбулася під час візиту в Єрусалим делегації ієрархів та віруючих Української православної церкви на чолі із керуючим справами УПЦ, митрополитом Бориспільським Антонієм і Броварським.

Предстоятель Єрусалимської православної церкви, вручаючи нагороду, сказав, що Новинський відзначений за заслуги перед Єрусалимською православною церквою.

Завдяки його меценатської допомоги в 2016-2017 роках у Храмі Гробу Господнього вперше за останні 200 років проведено реставраційні роботи. Зусилля реставраторів були зосереджені на зміцненні і збереженні Кувуклії - невеликий купол каплиці, що знаходиться в центрі Ротонди храму, над місцем, де було поховано і три дні покоїлося тіло Ісуса Христа. Керувала реставраційним проектом архітектор Антонія Моропуло. Для проведення робіт було укладено спеціальну угоду між католицькою, православною та вірмено-григоріанської конфесіями, які несуть відповідальність за утримання Кувуклії.

"Це величезна честь отримати таку можливість і внести посильний внесок у реставрацію головної православної святині - Храму Гробу Господнього. Щиро вдячний його блаженству і всій Єрусалимській православній церкві за підтримку канонічної Української православної церкви, особливо в такі непрості часи", - зазначив Вадим Новинський.

Під час зустрічі представники УПЦ та Єрусалимської православної церкви обговорили ситуацію в світовому православ'ї та церковне життя в Україні.