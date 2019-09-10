Новинський обраний членом комітету з реінтеграції Донбасу

Фото: Вадим Новинський (facebook.com/OppoblocOfficial)

Новинський вважає цей комітет ключовим у чинному складі Ради

Народний депутат Вадим Новинський увійшов до складу парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. За відповідний проект постанови №2092 проголосували 353 народних депутати, передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи рішення парламенту, Новинський зазначив, що вважає цей комітет ключовим в діючому складі Верховної ради.

"Тому подав заяву про входження до його складу, так як, на мою думку, питання відновлення миру в Україні, реінтеграції тимчасово окупованих територій – найголовніший для нашої країни. І я не перший рік працюю в цьому напрямку, послідовно виступаючи за досягнення миру на підставі здорового компромісу, що не ущемляє національні інтереси України", - сказав Новинський.

Нардеп упевнений, що від законодавчих ініціатив комітету з реінтеграції Донбасу багато в чому буде залежати майбутнє України.

"Він повинен бути головним майданчиком для дискусій у Верховній раді про шляхи відновлення миру в Україні, і мені хотілося б, щоб це розуміли всі народні депутати, члени цього комітету. Не піар-майданчиком для окремих політичних сил, а місцем, де парламент буде виробляти професійні рішення для досягнення нашої головної мети – миру і єдності України", - підкреслив політик.

Як відомо, заявку на членство в комітеті Новинський направив 19 серпня. Проте його кандидатура не була подана Раді для включення до складу зазначеного комітету під час голосування про персональний склад комітетів 29 серпня. Після чого Новинський звернувся до керівництва парламенту і регламентного комітету з проханням розглянути його заявку повторно.