ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С новым вектором: РФ больше не нуждается в поддержке Ирана в войне против Украины, - FT

Четверг 26 июня 2025 11:40
UA EN RU
С новым вектором: РФ больше не нуждается в поддержке Ирана в войне против Украины, - FT Фото: РФ больше не нуждается в поддержке Ирана в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия больше не нуждается в постоянной поддержке со стороны Ирана для ведения войны в Украине, оборонная промышленность страны переключилась на китайские комплектующие и технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, после конфликта Израиля и Ирана военная промышленность последнего претерпела существенные разрушения. На этом фоне может показаться, что Россия также может почувствовать негативные последствия ударов по инфраструктуре Тегерана для собственной военной кампании в Украине.

Подтверждено, что израильские и американские удары повредили производство иранских беспилотников и ракет. Иранское оружие, особенно ударные дроны, было ценным для военных усилий России. Теперь, испытав такое серьезное разрушение, Тегерану нужно будет отстраиваться, и он, возможно, не сможет помогать Кремлю в Украине в течение достаточно длительного времени.

Но эксперты отмечают, что Россия уже довольно долгое время фактически не использует иранские технологии и вооружения, а производит все собственными силами и при поддержке Китая.

Как Иран поддерживал РФ

Ранее Иран предоставлял России ударные беспилотники Shahed-136 и технологию их производства. Иран также поддерживал войну России другими способами, предоставляя артиллерийские снаряды и оборудование.

Но известно, что сейчас Россия производит огромное количество беспилотников Shahed 136 самостоятельно, получив производственные технологии, чертежи и учебные программы от иранцев. Уменьшение производства ракет Ираном также будет иметь ограниченные последствия для РФ.

По данным аналитиков, Кремль в последнее время также существенно расширил свою международную деятельность, создавая новые альянсы - с Северной Кореей и Китаем.

Помощь со стороны Китая

Так, Россия все чаще обращалась к Китаю за запчастями. Строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге предвещает растущее участие Китая в производстве дронов, включая новые модели с поддержкой искусственного интеллекта.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские шпионы могут быть направлены в Тегеран для изучения информации об операциях израильских F-35 над Ираном. Это позволяет Москве анализировать уязвимости и адаптировать собственные системы ПВО. Однако усиление нестабильности в регионе затрудняет долгосрочное планирование совместных проектов.

Напомним, Израиль во время ударов по Ирану нанес значительный ущерб ядерной и ракетной программам Ирана. США на короткое время присоединились к атакам, разбомбив три ядерных центра. Президент США Дональд Трамп сравнил эти удары с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Иран Китай
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины