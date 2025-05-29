Новые лимиты на перевод денег, повторная ВВК и техосмотр авто: что изменится с 1 июня

С 1 июня в Украине изменятся правила для банковских операций – лимит на перевод денег снова снизят. Следующий месяц будет последним для прохождения ВВК "ограниченно пригодных". Также изменятся тарифы на техосмотр авто, а в "Дии" появятся новые функции.

Главное:

Как изменятся лимиты на банковские переводы?

Кто должен повторно пройти ВВК и до какого срока?

Кому нужно продлить срок инвалидности в июне?

Что известно о новых правилах техосмотра авто и кого они коснутся?

Какие новые возможности появятся в "Дии"?

Новые лимиты на банковские переводы

С 1 июня 2025 украинские банки снизят максимальную сумму переводов между счетами физических лиц по Украине. Это касается не только карточных переводов (P2P), но и платежей по реквизитам IBAN.

Если с 1 февраля 2025 лимит для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска составлял 150 тыс. грн, то с 1 июня он будет снижен до 100 тыс. грн. грн в месяц.

Для клиентов "высокого" уровня риска лимит остается неизменным – 50 тыс. грн в месяц.

В случае, когда клиенту нужно будет осуществить перевод на сумму, превышающую установленный лимит, банк потребует предоставить документы, подтверждающие источник дохода или участие в волонтерской деятельности.

К таким документам относятся справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов и подтвержденные доходы членов семей.

Следует отметить, что ограничения не распространяются на снятие наличных денег, оплату покупок, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами, покупку облигаций и платежи на счета юридических лиц.

Фото: новые лимиты не будут действовать на снятие наличных (GettyImages)

ВВК для "ограниченно пригодных": последние дни на пересмотр

Военнообязанные граждане Украины, которые до 4 мая 2024 года имели статус "ограниченно пригодного" к военной службе, обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование Военно-врачебной комиссией (ВВК). Предельный срок – 5 июня 2025.

Направления на ВВК можно получить лично в ТЦК и СП по месту регистрации или онлайн через электронный кабинет в приложении "Резерв+". При себе необходимо иметь паспорт, военно-учетные документы и медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья.

После прохождения ВВК гражданин получит один из следующих выводов:

непригоден к военной службе с исключением из воинского учета;

непригоден к военной службе с пересмотром (через 6-12 месяцев);

временно непригодный (лицо, нуждающееся в лечении или лечении и отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей);

пригодный только для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригоден.

Что будет, если не пройти ВВК до 5 июня

За нарушение правил воинского учета нарушителей ожидает административное взыскание в виде штрафа от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

ТЦК и СП будут подавать соответствующие обращения в Национальную полицию, а полицейские будут осуществлять административные задержания и доставки таких военнообязанных в ТЦК и СП.

Фото: срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных истекает (GettyImages)

Напомним, статус "ограниченно пригодный" к военной службе в Украине был отменен в прошлом году для упрощения системы воинского учета.

По закону, первоначально такие граждане должны были пройти повторную ВЛК до 4 февраля 2025. Однако из-за значительного количества лиц, не успевших пройти медосмотр, срок был продлен до 5 июня.

Пересмотр статуса инвалидности после реформы МСЭК

С 1 января 2025 в Украине состоялась реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Комиссии прекратили свою деятельность, а их функции переняли экспертные команды по оценке функционального состояния человека. Это нововведение было направлено на упрощение и улучшение процесса установления инвалидности.

В связи с переходным периодом, для людей с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен после 1 января 2025 (на период январь-июнь), но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности был продлен на 6 месяцев. Это дало возможность пройти осмотр до 30 июня 2025 включительно.

Например, если повторное освидетельствование было определено на 10 марта, то срок для прохождения продлили до 30 июня.

Чтобы пройти повторный осмотр, необходимо обратиться к профильному лечащему врачу, который сформирует направление. Его будут проводить экспертные команды уже по новым правилам.

Среди необходимых документов: паспорт, ИНН (при наличии), военно-учетный документ (при наличии), медицинские документы, подтверждающие диагноз, документы о ранее установленной инвалидности, документы, удостоверяющие причины инвалидности.

Техосмотр авто

В мае в Украине вступили в силу новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) автомобилей, а с 1 июня повысятся тарифы на техосмотр.

Стоимость обязательного техосмотра:

для легковых и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонн вырастет с 1050 грн до 1700 грн ;

; для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн – с 1500 до 2300 грн;

Также подорожают и некоторые другие услуги, в том числе услуга внесения отметки МСТО (международного сертификата техосмотра) – с 300 до 500 грн.

Фото: транспортные средства, которые должны проходить ОТК (hsc.gov.ua)

По новым правилам, обязательной снова станет видеофиксация проведения осмотра, также вводятся новые требования к составлению протокола – должны прилагаться подробные фото. Большинство изменений касается взаимоотношений пунктов технического контроля с Сервисными центрами МВД, включая вопросы аккредитации, оборудования и отчетности.

Однако, следует отметить, что новые правила ОТК не касаются владельцев большинства легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются как частный транспорт.

Подробнее об изменениях в техосмотре для автомобилистов можно узнать в отдельном материале.

"Дия": мультишеринг документов

С 1 июня 2025 в Украине заработает новый цифровой сервис – мультишеринг документов в "Дии". Эта функция позволит получать все электронные копии необходимых документов одновременно без лишних запросов, что значительно упростит взаимодействие между бизнесом и клиентами.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, клиенту нужно будет нажать кнопку или отсканировать QR-код смартфоном с "Дией", выбрать документы, которые нужно отправить, и засвидетельствовать запрос с помощью "Дия.Подписи". Даже если у клиента нет всех документов, система передаст доступные, а также покажет, чего не хватает.

Фото: документы, которыми можно поделиться в "Дии" (facebook.com/diia.gov.ua)

Услуга мультишеринга будет платной для бизнеса (банков, сервисов и т.п.) и бесплатной для клиентов (тех, кто отправляет документы). Все технические инструкции и информация о тарифах доступны на сайте "Интеграция Дии".

При подготовке материала использовались: публикации порталов НБУ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Главного сервисного центра МВД, сообщение на Facebook-странице "Дии", текст меморандума украинских банков, постановление Кабмина №286 от 4 марта 2025.