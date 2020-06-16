"Нова пошта" надіслала в 11 лікарень фінальну партію допомоги

Фото: відділення "Нової пошти" (з відкритих джерел)

Крім обладнання фінальним одержувачам гуманітарної допомоги "Нова пошта" закупила 56000 медичних масок

За неповних три місяці компанія "Нова пошта" вклала 25 млн грн на забезпечення лікарень обладнанням та засобами індивідуального захисту в умовах коронавірусної пандемії. На початку червня компанія доставила фінальну партію гуманітарної допомоги ще в 11 медустанов України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як відзначають в компанії, сучасну медтехніку, засоби індивідуального захисту та супутні медичні товари "Нова пошта" надіслала лікарів Міської дитячої лікарні № 2 міста Миколаєва, Центральних районних лікарень Кам'янця-Подільського, Сторожинця Чернівецької області, Кременчука, міських лікарень Стебника Львівської області, Троїцького та Білокуракине Луганської області, Золочева та Краснопавлівки Харківської області, Гайсина Вінницької області, Київської міської клінічної лікарні № 8

Для дитячої лікарні Миколаєва було придбано 10 лікарняних ліжок "Біомед", УЗД-сканер, 20 інгаляторів, 4 інфузійні насоси, 2 монітори пацієнта, 5 пульсометрів, трансілюминатор для венозної пункції.

Кременчуцькі медики отримають 2 електрокардіографи.

Лікарів з Києва відправлено 25 дозаторів введення ліків, 150 бактеріальних фільтрів для апаратів ШВЛ, 50 особових кисневих масок, 100 носових кисневих катетерів і 100 катетерів для бронхосанации.

Крім обладнання фінальним одержувачам гуманітарної допомоги "Нова пошта" закупила 56000 медичних масок, 8900 респіраторів, понад 200 захисних костюмів, 300 медичних халатів, 1800 захисних рукавичок і 1200 шапочок, 5200 комплектів високих бахіл і безліч інших супутніх медичних засобів.

"Ситуація з коронавірусною пандемією поступово стабілізується. Наша компанія не залишилася в стороні від загальної біди й внесла свій посильний внесок у боротьбу з інфекцією. Нам вдалося вдосконалити нашу систему закупівель і логістики, що дозволило своєчасно реагувати на прохання лікарів, швидко придбати й оперативно доставляти необхідну для порятунку життів обладнання, препарати, засоби індивідуального захисту та інші медичні вантажі. Зараз ще в 11 лікарень України «Нова пошта» передала фінальну партію допомоги, ніж ми завершуємо наш Маніфест про виділення 25 млн грн", - сказала співзасновник "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 18 березня відбулася відвантаження першої партії устаткування та ЗІЗ для Полтавської обласної клінічної лікарні. Всього компанія надала допомогу 25 лікарням у 13 областях України.

Медзаклади отримали від "Нової пошти" понад 280 тис. шт. засобів індивідуального захисту для медперсоналу, 7,5 тис. літрів антисептичних та дезінфікуючих засобів, а також понад 4,5 тисяч одиниць обладнання.

У квітні "Нова пошта" встановила своєрідний рекорд, безкоштовно доставивши до 24 області країни 120 тонн медичних вантажів всього за 4 дні.

"Нова пошта" також включилася в роботу по залученню волонтерських рухів і громадських організацій до закупівель і безкоштовній доставці необхідних медичних товарів, приєдналася до соціальних ініціатив великих торгових мереж, благодійних фондів і муніципальних органів влади, забезпечуючи пенсіонерів та соціально вразливі категорії людей продуктовими наборами та товарами першої необхідності

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Автор: РБК-Україна