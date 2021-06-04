"Нова пошта" інвестувала 6 млн грн у Київську школу економіки

Протягом останніх трьох років "Нова пошта" інвестувала в Київську школу економіки (KSE) 6 млн гривень. Компанія підтримує навчальну програму Центру економічної журналістики "Економіка, ринки та аналіз даних" і з 2021 заснувала іменну стипендію для студентів магістерської програми з економічного аналізу.

Стипендії покриватимуть 90% вартості навчання 10 талановитих абітурієнтів.

У 2021 році "Нова пошта" прийняла рішення збільшити свою підтримку і додати до щорічного інституційного внеску грант на облаштування сприятливого освітнього простору в новій будівлі школи.

"Поверх стане центром як студентського, так і адміністративного життя. Крім трьох аудиторій на ньому розміщується оупен-спейс, де будуть стратегувати над новими програмами й покращувати існуючі члени команди школи. Завдяки концепції мобільних робочих місць на поверсі зможе комфортно вчитися і працювати 140 студентів і співробітників. Щодня сотні студентів, членів команди і гостей будуть проводити час у просторі, який розповідає історію не тільки про успіх компаній і людей, які їх розвивають, а про безпрецедентні історії співпраці, які змінюють реальність навколо", - відзначають в компанії.