"Нова пошта" за 4 дні безкоштовно доставить лікарням 120 тонн медичних товарів

Ілюстративне фото (novaposhta.ua)

Компанія доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів

Компанія "Нова пошта" доставить в лікарні 24 областей та міста Києва велику партію засобів індивідуального захисту і медичних приладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії повідомляють, що медики отримають понад 6 млн пар захисних рукавичок, 7,5 тис. шапочок, 14 тис. пар бахіл, 19,5 тис. термометрів, понад 3,6 тис. пульсоксиметричних датчиків для дітей і дорослих, близько 5 тис. вірусо-бактеріальних фільтрів та інше.

Загалом лікарням буде направлено 6,5 млн одиниць медичних товарів.

За словами керівництва компанії, доставка буде виконана протягом п'яти днів - з 26 до 30 березня. Перші поштові машини вже відправилися в дорогу. Компанія задіяла 6 фур, кожна з яких привезла по 20 тонн вантажу на сортувальні термінали, після чого посилки спрямують в усі області України. Доставку вантажу виконають безоплатно.

"Як і у 2014 році кожний український бізнес просто зобов'язаний зробити все, що в його силах, щоб захистити Україну від страшної загрози. Ми зробимо те, що вміємо найкраще - швидко та якісно доправимо рекордну партію медичних товарів до лікарень по всій Україні. Компанія виконає це безоплатно, дотримуючись всіх наших стандартів щодо швидкості. Попри всі складнощі, наша логістика й інфраструктура працюють надійно та безпечно, жителі України й український бізнес можуть розраховувати на "Нову пошту", - заявив співзасновник компанії "Нова пошта" В'ячеслав Климов.

Нагадаємо, рішення консолідувати зусилля у боротьбі з коронавірусом в Україні було прийнято в ході зустрічі президента України з представниками вітчизняного великого бізнесу. Зокрема, "Нова пошта" зобов'язалася забезпечити державу безкоштовною доставкою вантажів у медичні установи по всій території країни.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 26 березня "Нова пошта" доставила в Полтаву другий транш медичної гуманітарної допомоги для боротьби з поширенням коронавірусу. Всього керівництво компанії виділило 25 млн гривень на закупівлю медобладнання, медикаментів та засобів індивідуального захисту для медустанов.