ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новичок "Барселоны" частично покрыл трансфер из собственного кармана: что случилось

Новина українською →
Барселона, Четверг 20 июля 2023 17:10
Новичок "Барселоны" частично покрыл трансфер из собственного кармана: что случилось Фото: Ориоль Ромеу заплатил ради возвращения домой (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорцив

Финансовые проблемы испанской "Барселоны" так серьезны, что полузащитник Ориоль Ромеу заплатил часть отступных "Жирони" за свой переезд на "Камп Ноу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.es.

Ограниченный трансферный бюджет "блаугранас" приводит к печальным курьезам во время переговоров. Каталонцы не нашли всю сумму на оформление перехода хавбека.

Ромеу и его агент Мэджик Диас согласились закрыть часть соглашения о трансфере. "Барса" сначала планировала вернуть своего воспитанника за 3,4 млн евро. Клаусула в контракте испанца с "Жироной" была заложена на этом уровне, но "жирондинцы" хотели получить чуть больше.

Как следствие, Ромеу с посредником добавили ориентировочно еще минимум 600 тысяч в евровалюте из собственных зарплат. Собранная вместе сумма устроила менеджмент середняка Ла Лиги. О переходе хавбека на "Камп Ноу" чемпион Испании объявил накануне.

Кто такой Ориоль Ромеу

Уроженец Ульдеконы, в структуру "Барселоны" попал подростком из академии извечного оппонента – "Эспаньола". Выступал за резерв "Барсы" в Сегунде B и Сегунде.

В сезоне 2010/11 дважды сыграл за первую команду каталонцев – полный матч в Суперкубке Испании против "Севильи" и несколько минут против "Депортиво" в чемпионате. Перед сезоном 2011/12 перебрался в лондонский "Челси" за 4,6 млн евро. Закрепиться на "Стэмфорде Бридж" не сумел, играл в арендах.

Летом 2015-го хавбека за 7 млн в евровалюте выкупил "Саутгемптон". Вскоре стал лидером "святых" и сыграл 256 матчей во всех турнирах за "Сотон" (8 голов, 6 ассистов). На "Камп Ноу" должен компенсировать потерю Бускетса.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Барселона Чемпионат Испании
NEWS
Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия
Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию