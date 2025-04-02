ua en ru
Ср, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Норвежская фирма подделывала страхование танкеров РФ, - Reuters

Украина, Среда 02 апреля 2025 19:49
UA EN RU
Норвежская фирма подделывала страхование танкеров РФ, - Reuters Фото: Норвежская фирма подделывала страхование танкеров РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Норвегия разоблачила компанию, которая подделывала страховые документы для российских танкеров. Сейчас фирма находится под следствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Норвежские власти расследуют деятельность компании Romarine AS, которая якобы выдавала фальшивые страховые документы для десятков старых нефтяных танкеров, использовавшихся Россией для обхода международных санкций.

Эта компания была зарегистрирована в Норвегии и имела веб-сайт, на котором указывалось, что она предоставляет страховое покрытие для судов, которые, вероятно, являются частью теневого флота России. Некоторые из них находятся под санкциями Запада.

Однако Управление финансового надзора Норвегии (FSA) заявило, что Romarine AS не была официально зарегистрирована как страховой поставщик.

Заметим, что западные страны наложили санкции на сотни судов, подозревая, что Россия использует их для обхода ограничений на экспорт нефти и других грузов. Такие суда не покрываются обычными страховыми компаниями, что создает риск аварий, загрязнения окружающей среды и других опасных последствий.

Случай с Romarine AS привлек особое внимание, поскольку эта компания пыталась создать впечатление, будто российские танкеры имеют западную страховку на случай экологических катастроф или затопления.

"Это чрезвычайно необычный случай", - сказал Reuters чиновник FSA Джо Гьедрем.

К тому же, как оказалось, Romarine AS полностью принадлежит гражданину России Андрею Мочалину, бывшему сотруднику норвежской страховой компании Hydor AS.

Теневой флот России

Напомним, что Россия после введения ЕС и США санкций против энергетического сектора создала так называемый "теневой флот". Он состоит в основном из старых танкеров, которые транспортируют нефть в другие страны, обходя санкции.

Больше о том, как Россия создала "теневой флот", можно узнать в материале РБК-Украина.

Примечательно, что Европейский Союз в 15-м пакете санкций уже вводил ограничения против танкеров "теневого флота" РФ.

По данным СМИ, в новом пакете ЕС продолжит вводить санкции против российских танкеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Норвегия теневоц флот Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Есть ли перемирие? Что говорят о прекращении огня у Трампа, Зеленского и Путина
Есть ли перемирие? Что говорят о прекращении огня у Трампа, Зеленского и Путина
DAILY
Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны