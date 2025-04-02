Норвежская фирма подделывала страхование танкеров РФ, - Reuters
Норвегия разоблачила компанию, которая подделывала страховые документы для российских танкеров. Сейчас фирма находится под следствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Норвежские власти расследуют деятельность компании Romarine AS, которая якобы выдавала фальшивые страховые документы для десятков старых нефтяных танкеров, использовавшихся Россией для обхода международных санкций.
Эта компания была зарегистрирована в Норвегии и имела веб-сайт, на котором указывалось, что она предоставляет страховое покрытие для судов, которые, вероятно, являются частью теневого флота России. Некоторые из них находятся под санкциями Запада.
Однако Управление финансового надзора Норвегии (FSA) заявило, что Romarine AS не была официально зарегистрирована как страховой поставщик.
Заметим, что западные страны наложили санкции на сотни судов, подозревая, что Россия использует их для обхода ограничений на экспорт нефти и других грузов. Такие суда не покрываются обычными страховыми компаниями, что создает риск аварий, загрязнения окружающей среды и других опасных последствий.
Случай с Romarine AS привлек особое внимание, поскольку эта компания пыталась создать впечатление, будто российские танкеры имеют западную страховку на случай экологических катастроф или затопления.
"Это чрезвычайно необычный случай", - сказал Reuters чиновник FSA Джо Гьедрем.
К тому же, как оказалось, Romarine AS полностью принадлежит гражданину России Андрею Мочалину, бывшему сотруднику норвежской страховой компании Hydor AS.
Теневой флот России
Напомним, что Россия после введения ЕС и США санкций против энергетического сектора создала так называемый "теневой флот". Он состоит в основном из старых танкеров, которые транспортируют нефть в другие страны, обходя санкции.
Больше о том, как Россия создала "теневой флот", можно узнать в материале РБК-Украина.
Примечательно, что Европейский Союз в 15-м пакете санкций уже вводил ограничения против танкеров "теневого флота" РФ.
По данным СМИ, в новом пакете ЕС продолжит вводить санкции против российских танкеров.
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