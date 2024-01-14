ua en ru
Вс, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвежец Дале неожиданно победил в последней гонке Рупольдинга

Рупольдинг, Воскресенье 14 января 2024 16:59
UA EN RU
Норвежец Дале неожиданно победил в последней гонке Рупольдинга Фото: Йоханнес Дале взял "золото" на немецкой земле (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл мужской персьют на пятом этапе Кубка мира 2023/24 в немецкой земле Бавария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

26-летний скандинав начал гонку преследования с пятой позиции. Впрочем, добрался до финиша первым с результатом 30:38,0 минут.

Дале допустил два промаха на третьем огневом рубеже, а на трех других был точным. Даже такой результат с хорошей скоростью позволил норвежцу сразиться за победу с соотечественниками Ветле Шостадом Кристиансеном (3 промаха) и Йоханнесом Бе (2). На финише это трио разделили считанные секунды.

В первой десятке финишировал еще один норвежский биатлонист – Тарьей Бе (3 неточных выстрела). Компанию ему составили итальянец Томмазо Джакомель и швед Мартин Понсилуома (по 4 промаха). Лучшим среди украинцев стал Денис Насыко, закончивший гонку на 37-й строчке с двумя незакрытыми мишенями.

Наибольшего же прогресса среди отечественных биатлонистов достиг Артем Тищенко. У него был 59-й стартовый номер, а по итогам персьюта сумел подняться на 16 позиций вверх. Он допустил только один промах.

Итоги биатлонной гонки преследования 12,5 км, мужчины:

    1. Йоханнес Дале
    2. Ветле Шостад Кристиансен (+1,7)
    3. Йоханнес Бе (+2,4)

    ...

    37. Денис Насыко (+2:38,4)

    43. Артем Тищенко (+2:45,0)

    49. Тарас Лесюк (+3:46,9)

    52. Виталий Мандзин (+4:07,8)

    К слову, ранее Джима финишировала в топ-15 в женском персьюте с победой Виттоцци.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Кубок мира Биатлон
    NEWS
    В Румынии снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной
    В Румынии снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной
    DAILY
    Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
    Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту