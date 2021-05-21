ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Норми законопроекту про промвикиди жорсткіші, ніж передбачено європейською директивою, - еколог

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 травня 2021 13:07
Норми законопроекту про промвикиди жорсткіші, ніж передбачено європейською директивою, - еколог Фото: норми законопроекту про промвиброси жорсткіше, ніж передбачено європейською директивою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Реформа екологічної дозвільної системи необхідна, але наше законодавство не повинно бути жорсткіше, ніж того вимагають директиви ЄС. Законопроект про промвикиди №(4167) необхідно доопрацювати.

Про це заявив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.

"Реформа екологічної дозвільної системи потрібна. Це вимога Угоди про асоціацію. Тобто, впровадження директиви 2010-75 ЄС обов'язково потрібно. Але в законопроект 4167 навіщось накручували положень, які не потрібні директивою", - сказав Антипов.

Зокрема, за його словами, директива не передбачає необхідність жорстко встановлювати терміни проведення екомодернізації.

"Ось ця дискусія, 7 років, 11 років, скільки років має бути - в директиві не потрібно обмежувати уповноважений орган кількістю років. Такої вимоги там немає. У директиві немає вимог щодо моніторингу безперервного в режимі реального часу", - розповів Антипов.

Еколог закликав депутатів доопрацювати законопроект про викиди з урахуванням вітчизняних реалій, і встановити в ньому реалістичні терміни і норми для екомодернізації промисловості.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що прийняття запропонованого урядом законопроекту №4167 призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання.

Своєю чергою народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський заявив, що законопроекті про промислові викиди європейські екологічні вимоги переписані без урахування вітчизняних реалій. Це, на думку депутата, завдасть серйозної шкоди вітчизняному виробнику.

Зокрема, він звернув увагу, що саме така ситуація з найкращих доступних методів і технологій (НДТМ): як відомо, українська версія просто копіює європейський збірник НДТМ, залишаючи українських виробників обладнання за бортом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Промисловість промышленность Евросоюз загрязнение воздуха
NEWS
Під судом у справі Медведчука стались сутички
Під судом у справі Медведчука стались сутички
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя