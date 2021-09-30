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Нормандська зустріч не принесе проривів в мирних переговорах, - політолог

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 10:53
Нормандська зустріч не принесе проривів в мирних переговорах, - політолог Фото: політолог пояснив, чому зустріч "нормандської четвірки" не принесе проривів (kremlin.ru)
Автор: Владислав Красінський

Зустріч "нормандської четвірки" може бути відкладена і до другої половини 2022 року. Однак навіть якщо вона пройде в найближчі місяці, проривів очікувати не варто.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Токсичні відносини. Що заважає зустрічі Зеленського і Путіна і навіщо вона потрібна".

За словами політолога Володимира Фесенко, крім позиції РФ цей процес, очевидно, ускладнюється і тим фактом, що Німеччина формує новий уряд, а Франція готується до президентських виборів.

"Швидше відновиться складний і в'язкий переговорний процес, але проблема в тому що Меркель і Макрону потрібні історії успіху в цьому напрямку. Якщо це просування коштом України, то для нас це неприйнятно, а Путін навряд чи піде на якісь компроміси, ми не бачимо ніяких передумов для цього. Тому максимум, що можливо, це чергові домовленості про припинення вогню на Донбасі та активізація переговорів", - пояснив експерт.

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