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Вночі в Києві очікуються перші заморозки

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 18:43
Вночі в Києві очікуються перші заморозки
Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

У суботу вночі, 19 вересня, в Києві очікуються перші заморозки. На поверхні грунту очікується 0 -3 градусів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Також 19 вересня в Києві очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі становитиме +6 +8 градусів, а вдень прогріється до +18 +20.

При цьому наголошується, що опадів не очікується.

Нагадаємо, після жаркої першої половини вересня, в Україну прийде різке похолодання і сильний штормовий вітер.

Крім того, 19 вересня в Україні очікується різке похолодання.

Додамо, що синоптики прогнозували на сьогодні різке похолодання, дощі, сильний штормовий вітер.

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