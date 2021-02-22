Нічні морози, а вдень до +12: прогноз погоди на завтра

Синоптики прогнозують, що найтепліше завтра буде в західних областях. Зокрема, на Закарпатті повітря вдень прогріється до +12 градусів, в Чернівецькій області - до +11. Однак, вночі тут все ще очікуються морози - від -3 до -10 градусів.

Дещо прохолодніше буде в південних областях і Криму. Тут стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +7 градусів, а в Херсонській та Миколаївській областях - ще менше, від +4 до +6 градусів. Вночі тут також очікуються морози - від -1 до -4 градусів.

У центральних областях температура повітря буде коливатися в районі 0, вдень піднімаючись до +2 градусів, а вночі опускаючись до -4.

Холодніше за все буде на північному сході країни, де денна температура не буде надто відрізнятися від нічної. Вдень тут очікують від -7 до -11 градусів, вночі - від -7 до -15. Найсильніші морози очікуються в Сумській області.