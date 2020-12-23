Нічна погоня зі стріляниною в Києві: проти водія порушили справу

Фото: автомобіль, який зупинили поліцейські (kyiv.gp.gov.ua)

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом нічної погоні зі стріляниною в Києві. Водію-втікачу готують підозру за фактом опору правоохоронцям під час виконання ними службових обов'язків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними прокуратури, коли правоохоронці наздогнали автомобіль, водій спробував вчинити самогубство за допомогою травматичного пістолета та вистрілив собі в голову. Пораненого водія вже прооперували, але його стан оцінюється як важкий.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Державне бюро розслідувань також займеться правовою кваліфікацією дій патрульних.

Нагадаємо, сьогодні вночі патруль поліції влаштував погоню за автомобілем, який не зупинився на вимогу правоохоронців. Щоб зупинити порушника, який втікаючи протаранив інший автомобіль, поліцейським довелося застосувати табельну зброю.

Також РБК-Україна писало про затримання зловмисників зі стріляниною в центрі Києва. Операцію проводив спецназ.