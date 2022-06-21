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Нобелівську медаль російського журналіста продали на аукціоні для допомоги Україні

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США, Вівторок 21 червня 2022 06:42
Нобелівську медаль російського журналіста продали на аукціоні для допомоги Україні Фото: Дмитро Муратов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Нобелівська медаль головного редактора російської "Нової газети" Дмитра Муратова продана на аукціоні Heritage в США за 103,5 млн доларів при початковій ціні в 550 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novaya Gazeta. Europe.

Покупець невідомий. Гроші Муратов пообіцяв перерахувати ЮНІСЕФ, який відправить їх в країни, де є біженці і діти біженців з України.

"Всі гроші, які ми сьогодні отримаємо, ми передаємо ЮНІСЕФ, який пообіцяв, що ці гроші підуть всім країнам, де є біженці і діти біженців з України: у Польщі, Росії, Німеччині, Молдові, Словенії, Угорщині", - заявив він.

Як випливає з повідомлень каналу, покупці пропонували за медаль 10 млн доларів, потім ціна росла до 15 млн і 16 млн, після різко збільшилася до 103,5 млн доларів.

Невідомий покупець повідомив про намір викупити нагороду за цю суму телефоном.

Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса були відзначені Нобелівської премії миру у 2021 році "за зусилля по захисту свободи вираження думок, що є передумовою демократії і міцного миру".

Про намір продати медаль пан Муратов повідомив наприкінці березня цього року. Він виступив проти російського вторгнення в Україну і закликав припинити бойові дії.

"Нова газета" незабаром після цього оголосила про припинення роботи. Формальною причиною стало отримання другого попередження Роскомнагляду про відсутність в матеріалах видання маркування іноагентів.

Раніше Польський лауреат Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук заявила, що Росія становить загрозу вільному світу, а її напад на сусідню Україну має прямі відгомони Другої світової війни.

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