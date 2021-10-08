Нобелівська премія 2021 року: список імен всіх лауреатів

У 2021 році оголошено 10 лауреатів Нобелівської премії у різних сферах. Зокрема, премію миру отримали Марія Рессо і Дмитро Муратов.

Список всіх переможців в матеріалі РБК-Україна .

Нобелівську премію з літератури отримав письменник Абдулразак Гурна "за його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців в прірви між культурами і континентами".

Нобелівську премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан "за розвиток асиметричного органокаталіза".

Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі "за новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем".

Нобелівську премію з медицини отримали Девід Джуліус і Ардем Патапутіан "за відкриття рецепторів температури і дотику".

Нобелівську премію миру отримали Марія Рессо і Дмитро Муратов "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, який є передумовою демократії і міцного миру".