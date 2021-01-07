НКРЕКП не виконує умови "зеленого" меморандуму та порушує закон, - УВЕА

Фото: вітрові турбіни (pixabay.com)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) порушує умови меморандуму та закону України 810 про умови підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел в Україні.

Про це заявив голова Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков під час брифінгу щодо критичної ситуації на енергоринку в Центрі Разумкова.

"Коли Меморандум підписувався, підпис поставив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, наші дві асоціації (УВЕА та ЄУЕА, - ред.) і регулятор. Цей меморандум був погоджений з усіма гілками влади, з усіма міністерствами. І сьогодні ми бачимо, наприклад, що Міністерство фінансів відмовляється від виконання Меморандуму і Кабінет міністрів нічого не може з цим зробити. А регулятор, який підписав цей меморандум, взагалі не виконує закон", - сказав Конеченков.

Також голова УВЕА зазначив, що на НКРЕКП впливають промислові групи, це стало причиною того, що комісія розглядає надання кредитних коштів ПрАТ "НЕК "Укренерго" не на користь "зеленої" енергетики. Конеченков сподівається, що регулятор врахує позицію інвесторів, що вкладають кошти в альтернативні енергетику в Україні.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Прийняти таке рішення планувалося і 6 січня.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.