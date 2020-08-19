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НКРЕКП зриває велику приватизацію Зеленського, - Буймістер

Київ, Середа 19 серпня 2020 11:59
НКРЕКП зриває велику приватизацію Зеленського, - Буймістер
Фото: Людмила Буймістер (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

За словами нардепа, регулятор впроваджує методологію RAB-тарифу подібну до часів уряду Азарова

Регулятор, впроваджуючи методологію RAB-тарифу з двома базами активів та низькою ставкою доходності на стару базу штучно створює умови, за якими вартість обленерго буде знецінена і їх можна буде приватизувати за зниженою вартістю.

Про це заявила нардеп фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Верховної рди з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

"Велика приватизація з вигідними умовами - це курс президента, який він неодноразово декларував. Дмитро Сенніченко, голова Фонду держмайна, також неодноразово заявляв, що чекає стимулюючий тариф для початку процесу приватизації державних обленерго, інакше зношені державні активи будуть продані за безцінь. В той час, як впровадження RAB-тарифу з європейською методологією (1 база активів зі ставкою доходності на рівні WACC) збільшує вартість активів державних обленерго з 2-3 млрд грн до 10-13 млрд грн", - заявила депутатка.

Разом з тим, нардеп підкреслює, що учасники ринку неодноразово акцентували на цьому увагу під час обговорення, але НКРЕКП не звертали увагу на ці зауваження.

На її думку, відмова від європейського курсу у впровадженні RAB-регулювання – це спосіб зробити вигідні умови для покупки державних обленерго "олігархами", щоб потім підняти ставки доходності та зробити бізнес розподілу електроенергію вигідним для нових власників.

"Головна мета - менше грошей для мереж, щоб вони коштували дешевше для приватизації й "прикриватися" вічними байками популістів про зростання тарифів. Те, що робить регулятор зараз - це імітація реформ, повернення до "азарівщини" і спроба приховати за цими метаннями продаж обленерго за безцінь. Дуже схоже, що регулятор реалізує нову схему одного відомого політика з профільного комітету ВР. Котрому байдуже, що таким чином і він, і держрегулятор ігнорує курс президента на велику приватизацію", - заявляє Буймістер.

Нагадаємо, в Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу.

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