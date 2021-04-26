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НКРЕКП сприяє збереженню закупівлі струму в Росії і Білорусі, - нардеп

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 14:56
НКРЕКП сприяє збереженню закупівлі струму в Росії і Білорусі, - нардеп Фото: НКРЕКП сприяє збереженню закупівлі струму в Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний регулятор НКРЕКП нічого не зробив для зупинки імпорту електроенергії з Росії і Білорусі після схвалення Верховною радою законопроекту про його заборону.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер у Facebook.

"Пройшло більш ніж 10 днів з моменту, коли Верховна рада прийняла законопроект про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі. До цього часу НКРЕКП нічого не зробило, аби на вимогу закону обмежити поставки в Україну з недружніх країн. Навпаки керівництво регулятора публічно виправдовує російсько-білоруський імпорт і робить все можливе, аби поставки зростали", - повідомила нардеп.

Вона також додала, що сьогодні, 26 квітня, імпорт з білорусі зріс до 800 тис. кВт годин на суму понад 1,2 млн грн.

"Загалом з початку року імпорт струму обійшовся економіці в 952 млн грн. Відповідальність за ці збитки лежить перш за все на керівництві НКРЕКП", - додала нардеп.

Як раніше писало РБК-Україна, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі у січні-лютому 2021 року. За перших 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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