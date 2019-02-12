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Рогулятор розповів про борги за спожиту електроенергію в 2018

Новини » Енергетика    12.02.2019 - 13:20
Рогулятор розповів про борги за спожиту електроенергію в 2018
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/Ok.Kryvenko)

За рік зростання склало 16%

Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко повідомила, що в Україні за 2018 рік сума боргу за спожиту електроенергію збільшилася на 16%, або на 4 млрд 670 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Facebook.

Вона зазначила, що про це свідчать результати моніторингу ліцензованої діяльності постачальників електроенергії в 2018 році.

Рогулятор розповів про борги за спожиту електроенергію в 2018

"Сумарна вартість спожитої електричної енергії споживачами в 2018 році (поставленої на закріпленій території (ПЗТ) склала - 195 081 млн грн (з ПДВ), заборгованість споживачів на початок 2018 року - 28 942 млн грн (з ПДВ), на кінець року 33 611 млн грн (з ПДВ), приріст заборгованості за рік склав 16% або 4 670 млн грн", - повідомила глава НКРЕКП.

Рогулятор розповів про борги за спожиту електроенергію в 2018

Нагадаємо, раніше НКРЕКП запустила сервіс розрахунку вартості нестандартного підключення до електричних мереж.

Як писало РБК-Україна, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг почала ліцензування виробників електроенергії для роботи на новому ринку.

Регулятор запустив сервіс розрахунку вартості нестандартного підключення до електромереж В Україні почали ліцензування виробників електроенергії для нового ринку
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