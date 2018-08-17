"Роттердам+" планують скасувати через початок дії нового ринку електричної енергії

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує скасувати формулу "Роттердам+" у зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії. Проект постанови оприлюднений на офіційному сайті НКРЕКП, повідомляє "УНІАН".

Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили чинність цілий ряд нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики: умови і правила здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання та передачі електричної енергії, постанови про купівлю електричної енергії виробниками, про формування тарифів і тд. В переліку документів, які планується скасувати, також постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року "Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії", більш відома під назвою "Роттердам+".

Дане рішення НКРЕКП пояснює необхідністю упорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України для забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Як повідомлялося, прийнятий закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ впроваджує норми Третього енергетичного пакету ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненню побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.