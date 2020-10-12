НКРЕКП звинувачують у фальсифікації конкурсу з вибору кандидата в члени комісії

Фото: НКРЕКП (УНІАН)

Кандидат в члени НКРЕКП закликав уряд перевірити факти фальсифікації конкурсу

Конкурс з вибору кандидата на посаду члена НКРЕКП був сфальсифікований і Кабінет міністрів повинен утриматися від затвердження його підсумків.

Про це заявив кандидат на посаду члена НКРЕКП Валерій Людмирський, оприлюднивши відповідне звернення до уряду.

"Враховуючи численні порушення законодавства при проведенні відкритого конкурсного відбору, а також під час формування і функціонування Конкурсної комісії в цілому, прошу утриматися від прийняття непродуманих рішень за результатами фальсифікованого конкурсного відбору, проведеного з численними порушеннями чинного законодавства", - повідомив Людмирський

Він уточнив, що конкурсна комісія допустила безліч грубих порушень закону - починаючи від конфлікту інтересів члена комісії Олега Прохоренка до нарахування кандидатам "мертвих" балів від відсутнього члена комісії.

Більш того, бали від імені такого відсутнього члена нараховувалися не самою конкурсною комісією, а секретаріатом Кабінету міністрів, який не має права втручатися у діяльність комісії, оскільки таке втручання прямо заборонено законом про НКРЕКП.

"Всі ці факти дають підстави вважати результати підрахунку балів сфальсифікованими, а результати конкурсного відбору недійсними", - зазначив Людмирський.

Кандидат у члени НКРЕКП закликав уряд перевірити факти фальсифікації конкурсу і утриматися від прийняття за його підсумками рішень, які через чисельних порушень процедури будуть оскаржені в суді.

Нагадаємо, 12 жовтня має відбутися засідання конкурсної комісії, на якому вона планує затвердити двох кандидатів на посаду члена НКРЕКП для розгляду Кабінетом міністрів.

Конкурсна комісія була створена в червні 2020 р. Незабаром стало відомо, що один з її членів - Олег Прохоренко - має конфлікт інтересів. На тлі скандалу він самоусунувся від роботи комісії.

Це за інформацією народних депутатів, поставило під сумнів законність роботи конкурсної комісії і всі прийняті нею рішень.

Чинний склад НКРЕКП з листопада 2019 р. очолює Валерій Тарасюк. У жовтні 2020 року НАЗК почало перевірку Тарасюка за підозрою в корупції. Через це нардеп Михайло Волинець звернувся до Окружного адмінсуду з вимогою звільнити главу НКРЕКП.