НКРЕКП несе повну відповідальність і продовжує ігнорувати маніпуляції на ринку, - Мілютіна

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

ДТЕК неодноразово звертався до НКРЕКП із закликом посилити покладений на регулятора контроль за поведінкою учасників

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), несе повну відповідальність за маніпуляції на ринку електроенергії, через які зазнають збитків генеруючі компанії.

Про це написала радник гендиректор ДТЕК Ірина Мілютіна на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що спекуляції компаній-трейдерів на ринку електроенергії призводять до цінових провалів і збитків для генеруючих компаній, але галузевий регулятор не вживає жодних заходів для їх припинення.

"ДТЕК неодноразово звертався до НКРЕКП із закликом посилити покладений на Регулятора контроль за поведінкою учасників і внести необхідні корективи в правила роботи ринку "на добу вперед" для недопущення маніпуляцій, які призводять до спотворення ринкових індикаторів цін і ведуть до збиткової діяльності генеруючих компаній. Але в Комісії весь цей час воліли удавати, що не помічають таких кричущих зловживань", - написала Мілютіна.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що дії членів НКРЕКП є причиною енергетичної кризи та заборгованості на енергоринку в кілька мільярдів.

Своєю чергою співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що НКРЕКП штучно занижує ціну на електроенергію в інтересах великих промислових споживачів, що призводить до мільярдних збитків учасників енергоринку.

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Автор: РБК-Україна