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НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода"

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 14:01
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний енергетичний регулятор НКРЕКП ігнорував численні попередження про недостатні запаси вугілля на складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

"Статистика Міненерго свідчить, що зменшення запасів "чорного золота" на електростанціях було помітним з грудня, відтак криза була досить прогнозованою. Однак влада, регулятор та енергетики не акцентували на цьому увагу", - йдеться у статті видання.

Зокрема, 1 грудня - на українських ТЕС та ТЕЦ було загалом 1,77 мільйона тонн вугілля, тоді як мінімально необхідні для паливного балансу "гарантовані запаси" на цю дату мали бути 1,97 мільйона тонн.

"27 січня - реальні запаси вугілля в енергетиків уже вдвічі менші, ніж мінімально необхідні "гарантовані запаси", які визначає Міненерго: на цю дату має бути 1,1 мільйона тонн, але на складах ТЕС і ТЕЦ лежить лише 0,57 мільйона тонн. Запаси вугілля продовжують танути", - йдеться в матеріалі.

Всі ці дані були проігноровані регулятором, який не вжив заходів, для недопущення подальшого зменшення запасів.

"А 28 січня, виступаючи у Верховній раді, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк запевнив, що імпорт електроенергії допоміг зупинити зменшення запасів вугілля, а відтак і уникнути віялових відключень", - зазначає видання.

Нацкомісія з регулювання енергетики вирішила терміново перевірити, чи виконують електростанції вимоги про необхідні запаси вугілля, тільки наприкінці січня 2021 року, коли країна уже розпочала імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Нагадаємо, в середині січня через брак вугілля на державних ТЕС системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризик аварійних відключень.

За словами народного депутата Михайла Волинця, причиною низьких запасів вугілля стали зловживання і маніпуляції НКРЕКП, яка спровокувала кризу аби виправдати імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Імпорт відновився з 3 січня 2021 року завдяки поправці народного депутата Андрія Геруса.

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