НКРЕКП анулювала уже другу ліцензію на торгівлю струмом компанії голови комісії, - ТСК

Фото: Валерій Тарасюк (kmu.gov.ua)

НКРЕКП поспішно анулювала ліцензію на торгівлю електроенергією уже другої компанії з оточення голови комісії Валерія Тарасюка.

Про це с посиланням на дані парламентскькоїТимчасової слідчої комісії повідомив народний депутат, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Зроблено це було з метою приховати докази маніпуляцій і зловживань голови Національного регулятора, чиї компанії упродовж року незаконно заробляли на енергоринку", - повідомив Наливайченко.

Мова йде про ПАТ "Трест Київелектромонтаж", яка спеціалізується на зовнішньому освітленні.

"Позаминулого тижня я опублікував дані ТСК про 132,5 млн гривень державних коштів, які з бюджетів різних рівнів отримала близька до Тарасюка компанія "Трест Київелектромонтаж". Ця компанія спеціалізується на зовнішньому освітленні, а також до минулої п’ятниці (30 жовтня - прим.) була активним учасником ринку електричної енергії: мала договір на передачу струму з "Укренерго" та ліцензію на право торгівлі електроенергією", - зазначив Наливайченко.

За його словами, рішення про анулювання ліцензії було прийнято в той же день, як ТСК звернулася за додатковою інформацією щодо обсягів торгівлі електроенергією.

"Поспішне відкликання ліцензії на постачання електроенергії уже другої компанії Тарасюка свідчить про спроби керівника НКРЕКП уникнути відповідальності за корупцію", - наголосив нардеп.

Попри протидію з боку НКРЕКП і бездіяльність окремих правоохоронних органів, ТСК продовжує виявляти корупційні злочини в НКРЕКП.

"Попри відсутність кримінальних проваджень за зловживання керівництва НКРЕКП, дії ТСК вже привели до припинення протиправної та корупційної роботи на енергоринку двох компаній з оточення Тарасюка", - підсумував екс-голова СБУ.

Нагадаємо, на початку жовтня НАЗК розпочало антикорупційну перевірку щодо голови НКРЕКП Тарасюка через конфлікт інтересів.

Підставою стали опубліковані тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради дані про сімейний енергетичний бізнес у Валерія Тарасюка.

Зокрема рідний брат голови НКРЕКП керує трейдером електричної енергії, який упродовж року був контрагентом ряду державних компаній - "Укренерго" та "Гарантований покупець" та в щоденному режимі торгував електричною енергією.

Окрім того, ТСК встановила бізнес-інтереси Тарасюка у сферах зовнішнього освітлення та виготовлення металоконструкцій.

Також Окружний адмінсуд Києва в жовтні розпочав слухання справи про звільнення Тарасюка.

Корупційний скандал довкола голови НКРЕКП відбувається на фоні критики дій регулятора з боку ЄС. Так наприкінці жовтня підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС.

Також відповідальність за маніпуляції на енергоринку на комісію поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.