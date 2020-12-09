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НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік

Київ, Середа 09 грудня 2020 15:18
НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2020 року знизить тариф ПРАТ "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 6% (на 18,83 грн/МВт-год) у порівнянні з чинним в грудні - до 293,93 грн/МВт-год (без ПДВ).

Таке рішення було прийнято за підсумками засідання 9 грудня.

Раніше НКРЕКП планувала підвищити тариф на передачу до 324,81 грн/МВт, категорично проти виступали представники бізнесу і промисловості.

За словами представників галузевих асоціацій, збитки підприємців у 2020 році перевищили 100 мільярдів гривень, а високий тариф на передачу електрики змушує бізнес або скорочувати персонал, або знижувати обсяги виробництва, або закриватися. Тому рішення про зниження тарифу вони оцінюють як зважене.

Таким чином, згідно з останніми уточненими матеріалами, найбільшу частку в структурі тарифу НЕК на передачу складають витрати на спецобов'язки компенсації "зеленим" виробникам - 26 млрд 557,054 млн грн (частка - 65,02%), операційні витрати - 8 млрд 759,311 млн грн (21,45%), витрати з прибутку - 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), підтримка ДП "Гарантований покупець" - 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%), фінансові витрати - 467,862 млн грн (1,15%)

Як відомо, обсяг передачі "Укренерго" на 2021 рік, згідно з затвердженим Міненерго прогнозним балансом, очікується в обсязі 138 млрд 959,7 млн кВт-ч.

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