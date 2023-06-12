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НКРЭКУ одобрила ценовые ограничения на уровне, не покрывающем себестоимости производства, - "Донбассэнерго"

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Понедельник 12 июня 2023 19:42
НКРЭКУ одобрила ценовые ограничения на уровне, не покрывающем себестоимости производства, - "Донбассэнерго" Фото: НКРЭКУ одобрила ценовые ограничения на энергорынке на уровне, не покрывающем себестоимости производства
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила ценовые ограничения на рынке электроэнергии на уровне, не покрывающем себестоимость производства электричества тепловой генерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо "Донбассэнерго" в НКРЭКУ.

В компании отмечают, что Славянская ТЭС в настоящее время по ряду причин вынужденно работает, используя для производства электроэнергии природный газ.

"Себестоимость производства электроэнергии на природном газе по текущим рыночным ценам составляет около 4 700 грн/МВтч, а максимальная цена на РДН и ВДР для базовой нагрузки в соответствии с одобренным уровнем предельных цен не может превышать 4 511,05 грн/МВтч. Таким образом, цены на электрическую энергию заранее устанавливаются на уровне, обеспечивающем убыточность тепловой генерации", - пояснили в компании.

В "Донбассэнерго" также добавили, что уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены минимальным способом.

В письме подчеркивается, что "Донбассэнерго" последовательно поддерживало внедрение в Украине европейского опыта по части работы рынка электрической энергии.

"В европейских странах ценовые ограничения на рынках spot установлены на уровне 3000 - 4000 евро/МВт-час. Считаем, что Украине также нужно использовать европейский опыт части определения ценовых ограничений на рынке электроэнергии. Поэтому предлагаем утвердить предельные цены на РДН и ВДР на уровне 10 тыс. грн/МВт·час", - подытожили в компании.

Напомним, недавно НКРЭКУ одобрила проект постановления о новых предельных ценах на рынке электроэнергии, которые уже могут вступить в действие с 30 июня.

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