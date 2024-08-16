В ряде областей Украины снова объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: люди уходят в укрытие (Getty Images)

Утром, 16 августа, в ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога из-за баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении военных в 06:21. Отметим, что в ночь с 15 на 16 августа тревогу из-за угрозы баллистики объявляли несколько раз. Где объявлена тревога сейчас По состоянию на 06:26, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.