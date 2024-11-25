В Германии хотят увеличить количество бункеров: с чем это связано

В Германии планируется увеличить количество укрытий для гражданского населения. Это связано с ухудшением ситуации с международной безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как пишет издание, Федеральное ведомство по вопросам гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий страны хочет создать больше укрытий в Германии. В частности, спикер Федерального министерства внутренних дел заявил, что "в настоящее время есть намерение разработать ключевые моменты концепции укрытия". По его словам, ожидается "широкая координация". Поэтому этот процесс "все еще займет некоторое время".

По его словам, цель данного решения состоит в том, чтобы зафиксировать, какие объекты пригодны для создания укрытий.

Также в стране должны быть оборудованы как общественные здания, так и частные помещения.

Диверсии на базах НАТО в Германии

В начале сентября в немецком Кельне начали расследовать возможную диверсию на базе НАТО, важной для логистики и поддержки Украины. База обеспечивает перевозку украинских военных из Кельна в Польшу.

В Бундестаге подозревают причастность России, а СМИ сообщают, что Путин может ответить на разрешения партнеров Украины на удары дальнобойными вооружениями по РФ.