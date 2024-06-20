Германия закажет более 100 новых танков Leopard для сдерживания России, - Reuters

Германия планирует заказать 105 танков Leopard 2A8 и потратит на это около 3 млрд евро. Это необходимо в рамках плана НАТО по сдерживанию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом проект все еще нуждается в одобрении парламента. Бундесвер рассчитывает получить эти танки в период с 2027 по 2030 год.

Издание отмечает, что часть танков будет использована для оснащения немецкой бригады в Литве. Ее создавали в рамках плана НАТО по сдерживанию России.

В документе отмечается, что большая часть закупок не была профинансирована, поскольку в регулярном бюджете и специальных фондах в 100 миллиардов евро, созданных после полномасштабного вторжения России в Украину, было недостаточно денег.

Поэтому Министерство обороны Германии просит чрезвычайные финансовые полномочия на эту закупку.

Что известно об этом танке

Leopard 2A8 является новейшей модификацией германского главного боевого танка Leopard 2.

Он оснащен современным броневым покрытием, улучшенной системой активной защиты и более мощным двигателем, что значительно увеличивает его боевую эффективность и выживание на поле боя. Танк оборудован усовершенствованной системой управления огнем и тепловизионными прицелами, что позволяет вести точную стрельбу в любых погодных условиях и в ночное время.

В Leopard 2A8 также включены новейшие технологии связи и управления, обеспечивающие интеграцию в сети управления войсками. Эта модель предназначена для выполнения широкого спектра боевых задач, включая борьбу с бронетехникой противника, поддержку пехоты и участие в асимметричных конфликтах.

Германия готовится к возможной войне

После вторжения в Украину ряд стран Запада начали инвестировать в свою безопасность, включая и Германию.