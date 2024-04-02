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Германия планирует выделить на оборону еще 9 млрд евро с 2028 года

Вторник 02 апреля 2024 09:43
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Германия планирует выделить на оборону еще 9 млрд евро с 2028 года Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр финансов Германии Кристиан Линднер видит возможность выделения до 9 млрд евро на дополнительные расходы на оборону с 2028 года. В частности, если Берлин сможет снизить уровень своего долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, дополнительные средства могут быть выделены, если Германия снизит свой долг до установленного ЕС уровня в 60% от валового внутреннего продукта.

"Если мы опустимся ниже этого предела, тогда можно будет снова обсуждать погашение долга по коронавирусу, запланированное на 2028 год", - заявил он.

Правительство Германии взяло экстренные кредиты на общую сумму около 300 миллиардов евро в 2020, 2021 и 2022 годах в связи с пандемией коронавируса и войной в Украине.

По словам Линднера, в бюджете Германии заложены средства на погашение долга в размере девяти миллиардов евро в год, начиная с 2028 года.

"Однако если к тому времени бремя пандемии на уровень долга уже будет преодолено, выплаты могут быть значительно сокращены. Это позволило бы высвободить миллиарды, которые помогут нам достичь скачка к цели НАТО в федеральном бюджете после окончания специальной программы для Бундесвера", - сказал он.

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года Германия создала специальный фонд в размере 100 млрд евро для закупки современного оружия. Она также обязалась достичь цели НАТО - тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.

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