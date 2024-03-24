Германия "переехала" Францию, забив на 7-й секунде (видео)

Сборная Германии обыграла сборную Франции в контрольном матче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Полузащитник сборной Германии и игрок "Байера" Флориан Вирц на седьмой секунде дальним ударом открыл счёт в матче. Ему ассистировал полузащитник Тони Кроос. Второй гол сборной Германии забил полузащитник лондонского "Арсенала" Кай Хаверц с передачи Джамала Мусиалы. Отметим, что это не самый быстрый гол в истории международных матчей сборных. Ведь в матче Австрии и Словакии Кристоф Баумгартнер забивал на 6-й секунде. Обзор матча