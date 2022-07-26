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У Нікополі вночі прогриміли вибухи: у РВА заспокоїли городян

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Нікополь, Вівторок 26 липня 2022 03:59
У Нікополі вночі прогриміли вибухи: у РВА заспокоїли городян Фото: у Нікополі вночі прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Нікополі Дніпропетровської області вночі прогриміли вибухи. В області звучала повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського РВА Євгена Євтушенка.

Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про вибухи. Влада просила їх перейти в безпечні місця.

"Друзі, на цю хвилину, все нормально, (наскільки це взагалі можливо під час війни), нікого не зачепило. Заспокойтеся, будь ласка, і лягайте спати", - написав пізніше Євтушенко.

Раніше голова Нікопольського РВА Нікополя Євген Євтушенко попередив жителів, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з РСЗВ.

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Нікополь Дніпропетровська область
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