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У Миколаївській області будують нову амбулаторію за програмою президента

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Миколаїв, Четвер 27 травня 2021 11:06
У Миколаївській області будують нову амбулаторію за програмою президента Фото: у Миколаївській області будують нову амбулаторію (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У селі Галицинове Миколаївської області будують нову амбулаторію. Медзаклад зводять в рамках програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє Миколаївська обласна держадміністрація.

Зазначається, що медзаклад класифіковано як амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Тут надаватимуть першу допомогу всім мешканцям громади.

Наразі вже завершені основні будівельні роботи. На будинку змонтовано покрівлю, всередині встановили внутрішні стіни та цегляні перегородки.

Будівельники вже почали утеплення фасаду, після чого почнуть внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи.

У Миколаївській області будують нову амбулаторію за програмою президента

На будівництво амбулаторії у Галицинові витратять 12 млн гривень.

Нагадаємо, як повідомив раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, розбудова медичної інфраструктури є однією з найважливіших складових президентської програми.

За програмою президента цього року по країні буде збудовано і відремонтовано 177 приймальних відділень у лікарнях.

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