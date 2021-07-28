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В Миколаївській області сталася ДТП з постраждалими за участі автомобіля поліції

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Середа 28 липня 2021 15:38
В Миколаївській області сталася ДТП з постраждалими за участі автомобіля поліції Фото: в Миколаївській області авто поліції потрапило в ДТП (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні близько 09:40 у місті Первомайськ сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі службового авто поліції. Вже призначене службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Відбулося зіткнення автомобіля Renault під керуванням 41-річного чоловіка та службового авто Mitsubishi Outlander, за кермом якого перебував 26-річний поліцейський групи реагування патрульної поліції Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав водій Renault, який був доставлений до лікарні.

Наразі призначено службове розслідування обставин автопригоди. На місці працюють слідчі ДБР, які прийматимуть рішення щодо внесення зазначеного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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