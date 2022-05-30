ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Миколаївщині за держзраду затримали очільника громади

Новость на русском →
Миколаївська область, Понеділок 30 травня 2022 20:09
На Миколаївщині за держзраду затримали очільника громади
Автор: Антон Федорців

За колабораціонізм затримали голову об'єднаної територіальної громади та депутата селищної ради Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал МВС.

Нацполіція і СБУ спільними зусиллями затримали двох представників місцевого самоврядування. Обом висунули підозру в державній зраді. Затримані в березні підтримали ворожі війська та сприяли окупації одного із селищ.

"В ході слідства правоохоронці встановили роль та дії кожного із фігурантів. Так, голова об'єднаної територіальної громади закликав мешканців не чинити опір ворожим військам, забороняв споруджувати блокпости біля в'їзду в населений пункт, а також організував розміщення ворога у школі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в квітні міський голова Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Міністерство внутрішніх справ України полиция Миколаївська область держзрада Місцеве самоврядування
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу