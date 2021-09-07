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В Миколаївській області ДТП за участі мера Вознесенська, він зіткнувся з маршруткою

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Вівторок 07 вересня 2021 12:24
В Миколаївській області ДТП за участі мера Вознесенська, він зіткнувся з маршруткою Фото: в Миколаївській області потрапив в ДТП мер Воскресенська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Поліція встановлює обставини ДТП за участі мера Вознесенська Олександра Шаповалова. Він допустив зіткнення з маршруткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Аварія сталася вранці на перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську. Зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та пасажирський автобус.

"Внаслідок ДТП травмувань зазнав водій Volkswagen, 32-річний мер міста Вознесенськ. Керманич автобусу не постраждав. У салоні маршрутного транспортного засобу пасажири були відсутні", - повідомили у поліції.

На місці події наразі працюють поліцейські, обставини та причини автоаварії встановлюються.

Фото: в Миколаївській області потрапив в ДТП мер Воскресенська (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Раніше повідомлялося, що у польському Любліні сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українцями.

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