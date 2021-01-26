"Миколаївгаз": тарифні збитки компанії за 2020 рік склали майже 104 млн гривень

Газовий вентиль (УНІАН)

Різке зростання цін на газ, який АТ "Миколаївгаз" купує для технологічних потреб за тарифні кошти, привів до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ прискорилося, тому нові тарифи не покривають усіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ.

Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

"АТ "Миколаївгаз" близько 46% від отриманих тарифних засобів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Протягом другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%. У той час як у торішньому тариф на розподіл його вартість була на третину нижче. За рахунок значної різниці в ціні газу та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ "Миколаївгаз" компанія за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі майже 104 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл, встановленими на 2021 рік. У зв'язку з різким подорожчанням природного газу на ринку на початку року, чинний з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для пат "Миколаївгаз".

Також в "Миколаївгазі" повідомили, що в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5800 гривень за тисячу куб. м. За результатами торгів ж на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже становила 9650 гривень за тисячу куб. м. "Миколаївгаз" не змогло придбати газ на українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

"В тексті Меморандуму з МВФ, який підписаний президентом і прем'єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл повинні покривати всі витрати операторів ГРМ. Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні операторів ГРМ і доведення підприємств галузі до дефолту вже в першому півріччі 2021 року", - йдеться в повідомленні.