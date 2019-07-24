"Миколаївгаз Збут": 62% субсидіантів області заборгували за газ

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В даний час вже відключено 778 споживачів, які не сплатили заборгованість та не уклали договір реструктуризації

У Миколаївській області субсидіанти збільшили неплатежі за газ у 2,5 рази порівняно з минулим роком, в той час як загальна заборгованість за газ зросла на третину і становить 420 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Миколаївгаз Збут".

У таких умовах компанія для неплатників ініціює припинення газопостачання. Без газу залишились вже майже 800 злісних боржників.

"Через високий рівень заборгованості побутових споживачів ТОВ "Миколаївгаз Збут", як постачальник газу для населення зі спеціальними обов'язками, не може розрахуватися за куплений газ з НАК "Нафтогаз України". Згідно з постановою Кабміну №867, умовою гарантованих поставок газу населенню є недопущення зростання заборгованості ТОВ "Миколаївгаз Збут" перед оптовим постачальником газу. У зв'язку з цим компанія змушена припиняти газопостачання боржникам, які постійно порушують умови договору про постачання природного газу несвоєчасною оплатою за спожитий газ", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в даний час вже відключено 778 споживачів, які не сплатили заборгованість та не уклали договір реструктуризації, із загальною сумою заборгованості 5,3 млн гривень. На відключення передано списки 4431 адрес, із загальною сумою заборгованості ще на 22,7 млн гривень.

"Щоб не залишитися без газопостачання ми радимо споживачам якомога швидше сплатити існуючу заборгованість у термін до 01 серпня 2019 року. У разі неможливості його сплати в повному обсязі, пропонуємо звернутися до нас для укладення договору реструктуризації боргу. В іншому випадку поставку природного газу буде припинено", - розповідає директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

Що стосується одержувачів субсидії, у компанії нагадують, що відповідно до змін у чинному законодавстві, у разі наявності простроченої більше місяця заборгованості за будь-яку комунальну послугу, призначення та надання державної допомоги автоматично припинятися.

Крім того, в "Миколаївгаз Збуті" відзначають, що припинення газопостачання не звільняє від необхідності оплати заборгованості, а в разі стягнення заборгованості в судовому порядку, до цієї суми додаються ще судові витрати та інфляційні втрати.

"Повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних із припиненням і відновленням газопостачання. А ця сума в даний час складає в середньому 1,4 тис. гривень. Тому компанія просить не допускати таких ситуацій і вчасно розраховуватися за спожитий газ", - йдеться в повідомленні.