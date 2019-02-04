"Миколаївгаз": лише 14% підприємств встановили обладнання для дистанційної передачі даних

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Згідно з Кодексом, комерційні споживачі повинні були встановити засоби дистанційної передачі до 27 травня 2018 року

Понад 4,3 тис. підприємств Миколаївської області досі не встановили обладнання для дистанційної передачі даних, як того вимагає Кодекс газорозподільних систем. В основному, це невеликі компанії, які споживають до 10 тис. куб. м газу в рік. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Миколаївгаз".

"В Миколаївській області налічується понад 5 тис. споживачів-юридичних осіб, які підпадають під дію цієї норми закону. На даний момент тільки 14%, а це трохи більше 700 об'єктів, оснащені відповідними приладами", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в липні минулого року НКРЕКП продовжила терміни установки приладів дистанційної передачі даних до травня 2019 року. Але за умови надання гарантійного листа, в якому компанії письмово підтвердили виконання своїх зобов'язань в строк.

"До кінцевого терміну залишилося всього три місяці. Процедура встановлення необхідного обладнання займає від місяця до трьох. Тому закликаємо наших клієнтів поквапитися з рішенням цього питання", - каже голова правління ПАТ "Миколаївгаз" Павло Попов.

У прес-службі також нагадали, що згідно з Кодексом газорозподільних систем, затвердженим ще у 2015 році, комерційні споживачі повинні були встановити засоби дистанційної передачі даних до 27 травня 2018 року. Однак, у зв'язку з неплатоспроможністю споживачів (зокрема, об'єктів соціальної сфери з невеликими площами приміщень і малим обсягом споживання газу), а також запізнілим початком процесу підготовки та подання документів Оператору ГРМ, до травня 2018 року менше 10% об'єктів були оснащені необхідним обладнанням.