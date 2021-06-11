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У Миколаєві почався ремонт доріг за програмою президента

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Миколаїв, П'ятниця 11 червня 2021 12:44
У Миколаєві почався ремонт доріг за програмою президента Фото: у Миколаєві почався ремонт доріг за програмою президента (facebook.com / mk.ukravtodor)
Автор: РБК-Україна

У Миколаєві в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтоване покриття на вулиці Веселинівській, яка збігається з міжнародною автодорогою М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Роботи там уже активно стартували і ведуться цілодобово.

Про це повідомила прес-служба "Укравтодору".

"Розуміючи незручності, які приносять ремонтні роботи жителям та гостям міста Миколаєва, Служба автодоріг вжила всі можливі заходи для мінімізації дискомфорту користувачів доріг. Спільно з підрядником було організовано виконання робіт також і в нічний час доби", - йдеться у повідомленні.

Наразі дорожники відфрезерували старе покриття, посилили конструктив дороги за допомогою армування геограткою, і вже приступили до влаштування вирівнюючого шару покриття, на якому надалі влаштують верхній шар із ЩМА.

Служба автомобільних доріг просить водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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