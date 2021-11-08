Никифоров про війська РФ на кордоні: Україна знає про зміни та готова до будь-яких сценаріїв

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова під час брифінгу.

За словами прессекретаря президента, згідно з даними розвідки України, на кордоні, в першу чергу, спостерігаються не кількісні зміни серед бойовиків Росії, а якісні.

"Щодо російських військ. Росія давно тримає поблизу кордонів України специфічні угрупування військ. Їхній характер та активність дозволяють робити певні висновки про їхнє призначення. Звичайно, вони під прицілом наших спецслужб та спецслужб наших партнерів. Розвідники помітили, що там відбуваються певні зміни, не так кількісні, як якісні", - відзначив Никифоров.

Як зауважив прессекретар Зеленського, наразі передчасно робити будь-які висновки, водночас українські військовослужбовці готові до будь-якого сценарію.

"Саме такі зміни і стали причиною стурбованістю наших партнерів, що й вилилося у публікації ЗМІ. Але висновки щодо конкретних цілей Росії та можливого розвитку подій на кордоні наразі робити передчасно. Головне, що в України та партнерів є комунікація на різних рівнях. Ми готові реагувати на будь-які сценарії", - додав Никифоров.