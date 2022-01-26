ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нідерланди послаблюють карантин, незважаючи на зростання захворюваності

Новость на русском →
Нідерланди, Середа 26 січня 2022 04:02
Нідерланди послаблюють карантин, незважаючи на зростання захворюваності Фото: Нідерланди послаблюють карантин, незважаючи на зростання захворюваності (Getty Images )
Автор: Анна Полисученко

З середи Нідерланди послаблять COVID-обмеження. Бари, ресторани, музеї, театри зможуть відновити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що країна "йде на ризик", послаблюючи обмеження.

Бари, ресторани і музеї були закриті з 18 грудня в спробі стримати поширення штаму "Омікрон".

З середи кафе, бари і ресторани будуть відкриті до 22:00. Відвідувачі повинні надати докази вакцинації або одужання від коронавірусної інфекції. Нічні клуби залишаться закритими, а місткість спортивних і культурних заходів буде обмежена до 1250 осіб. Нові правила діятимуть до 8 березня.

Цьому рішенню передувала хвиля гніву з боку співробітників готельного сектора, які були розчаровані рішенням уряду дозволити відновити роботу магазинів, спортивних залів, перукарень і секс-працівників з 15 січня, в той час як їх сектор залишався закритим.

Кафе в декількох містах відкрилися всупереч обмеженням минулих вихідних, а десятки музеїв і театрів на знак протесту на один день відкрилися як салони краси.

Громадська підтримка суворих заходів також неухильно слабшала протягом останнього місяця, а в столиці, Амстердамі, почастішали масові демонстрації проти правил.

Незважаючи на обмеження, кількість нових випадків коронавірусу зростає. У Нідерландах реєструють близько 60 000 випадків на день. За останній тиждень кількість нових заражень зросла на 51% до понад 366 000, в той час як кількість госпіталізацій у відділенні інтенсивної терапії зменшилася на 34%.

На сьогоднішній день вакциновано майже 90% жителів Нідерландів.

Раніше ми писали, що нідерландські музеї та театри відкрилися як спортзали та перукарні на знак протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни