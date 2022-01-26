Нідерланди послаблюють карантин, незважаючи на зростання захворюваності

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на BBC .

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що країна "йде на ризик", послаблюючи обмеження.

Бари, ресторани і музеї були закриті з 18 грудня в спробі стримати поширення штаму "Омікрон".

З середи кафе, бари і ресторани будуть відкриті до 22:00. Відвідувачі повинні надати докази вакцинації або одужання від коронавірусної інфекції. Нічні клуби залишаться закритими, а місткість спортивних і культурних заходів буде обмежена до 1250 осіб. Нові правила діятимуть до 8 березня.

Цьому рішенню передувала хвиля гніву з боку співробітників готельного сектора, які були розчаровані рішенням уряду дозволити відновити роботу магазинів, спортивних залів, перукарень і секс-працівників з 15 січня, в той час як їх сектор залишався закритим.

Кафе в декількох містах відкрилися всупереч обмеженням минулих вихідних, а десятки музеїв і театрів на знак протесту на один день відкрилися як салони краси.

Громадська підтримка суворих заходів також неухильно слабшала протягом останнього місяця, а в столиці, Амстердамі, почастішали масові демонстрації проти правил.

Незважаючи на обмеження, кількість нових випадків коронавірусу зростає. У Нідерландах реєструють близько 60 000 випадків на день. За останній тиждень кількість нових заражень зросла на 51% до понад 366 000, в той час як кількість госпіталізацій у відділенні інтенсивної терапії зменшилася на 34%.

На сьогоднішній день вакциновано майже 90% жителів Нідерландів.