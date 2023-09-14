ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нидерланды передали одежду и обувь для женщин, воюющих в составе ВСУ

Четверг 14 сентября 2023 21:49
UA EN RU
Нидерланды передали одежду и обувь для женщин, воюющих в составе ВСУ Фото: Нидерланды передали одежду и обувь для женщин, воюющих в составе ВСУ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военнослужащие Нидерландов собрали более 65 кубометров одежды, обуви и другого снаряжения для украинок, которые воюют в составе Вооруженных сил Украины против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Сбор одежды для украинских военных в начале марта инициировала неправительственная организация Women & Defence по призыву Женского ветеранского движения Украины. Позже к ней присоединились и военнослужащие Нидерландов.

Среди приоритетов были форма и бронежилеты, которые учитывают анатомию женского тела, а также другое снаряжение. Их сдавали как нидерландские женщины-военные, так и мужчины, которые носят форму и обувь меньше стандартных размеров.

Отныне из Нидерландов будут ежемесячно отправлять около 60-70 пакетов с необходимыми вещами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
допомога армії Война России против Украины
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ