У Нідерландах затримали російського хакера за запитом США
Росіянин Денис Дубніков був затриманий в Нідерландах за запитом ФБР США. Його звинувачують у відмиванні грошей, одержуваних шляхом вимагання в результаті хакерської діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Міністерство юстиції США домагається видачі 29-річного Дубнікова, обвинуваченого в отриманні понад 400 тис.доларів в криптовалюті як викуп.
Затримання в Амстердамі росіянина стало одним з найбільших кроків, зроблених правоохоронними органами США проти так званої програми-вимагача Ryuk, яка була залучена у хвилю зломів медичних організацій США торік.
Правоохоронні органи США і Європи продовжують кампанію боротьби зі східноєвропейськими і російськими бандами вимагачів.
Мін'юст США відмовився коментувати затримання в Нідерландах за запитом американської сторони росіянина Дубнікова.
У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової хакерської атаки на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA і офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.
Цього року хакери атакували безліч американських компаній. Одна з них - на оператора трубопроводу Colonial Pipeline призвела до тимчасової нестачі палива на східному узбережжі США.
Хакери також атакували сільськогосподарську компанію з Айови, що викликало побоювання з приводу перебоїв у збиранні врожаю зернових на Середньому Заході.