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У Нідерландах помер журналіст, в якого стріляли на вулиці Амстердаму

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Амстердам, Четвер 15 липня 2021 17:48
У Нідерландах помер журналіст, в якого стріляли на вулиці Амстердаму Фото: Пітер де Вріс, загиблий журналіст (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Нідерландах помер кримінальний журналіст Пітер де Вріс, у якого стріляли на вулиці Амстердаму ввечері 6 липня. Журналіст потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням в голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rtlnieuws.

Поранений журналіст помер сьогодні у лікарні в оточенні своїх близьких. Йому було 64 роки.

"Ми надзвичайно пишаємося ним і водночас розчулені", - йдеться у заяві його родичів.

У журналіста Пітера де Вріса стріляли посеред вулиці Амстердаму після його участі в телешоу, яке він регулярно відвідував як експерт. По дорозі до автостоянки у нього вистрілили 5 разів, після чого його госпіталізували з серйозними травмами.

Підозрюваним у вбивстві журналіста вважають 21-річного репера з Роттердама, який є двоюрідним братом лідера банди, якого засудили завдяки де Врісу.

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