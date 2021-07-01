У Нідерландах винищувач F-16 після запуску двигуна врізався в будівлю авіабази
Вранці 1 липня на авіабазі Королівських ВПС Нідерландів Лееварден бельгійський винищувач F-16 після запуску двигуна почав мимовільний рух і врізався в будівлю аеродрому. Пілот встиг катапультуватися, постраждав один співробітник бази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Mirror.
Відзначається, що після запуску двигуна бельгійський винищувач F-16 почав рух. В результаті пілоту довелося катапультуватися. Потім літак врізався в будівлю, що знаходиться навпроти.
"Не було ні пожежі, ні вибуху", - уточнили виданню на авіабазі.
Поранення отримала одна людина, яка в момент удару перебувала в будівлі. Про стан потерпілого і пілота винищувача не повідомляється.
Belgian F-16 crashed into a building at Dutch airbase https://t.co/CcH3RFuwIC #f16 #leeuwarden #florennes #f16mishap pic.twitter.com/KgBytFnDjJ— F-16.net (@F16net) July 1, 2021
ALERT Belgian Air Force F-16 fighter crashed into a building at Leeuwarden Air Base after pilot lost control on runway https://t.co/DUgaEVjCqo— AIRLIVE (@airlivenet) July 1, 2021
BREAKING: Two Injured In Belgian F-16 Startup Incident At Dutch Air Base— OvertDefense (@OvertDefense) July 1, 2021
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