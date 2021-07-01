ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Нідерландах винищувач F-16 після запуску двигуна врізався в будівлю авіабази

Новость на русском →
Амстердам, Четвер 01 липня 2021 16:50
У Нідерландах винищувач F-16 після запуску двигуна врізався в будівлю авіабази Фото: винищувач F - 16 Бельгії врізався в будівлю на авіабазі в Нідерландах (twitter.com/OvertDefense)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 1 липня на авіабазі Королівських ВПС Нідерландів Лееварден бельгійський винищувач F-16 після запуску двигуна почав мимовільний рух і врізався в будівлю аеродрому. Пілот встиг катапультуватися, постраждав один співробітник бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Mirror.

Відзначається, що після запуску двигуна бельгійський винищувач F-16 почав рух. В результаті пілоту довелося катапультуватися. Потім літак врізався в будівлю, що знаходиться навпроти.

"Не було ні пожежі, ні вибуху", - уточнили виданню на авіабазі.

Поранення отримала одна людина, яка в момент удару перебувала в будівлі. Про стан потерпілого і пілота винищувача не повідомляється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгия инцидент Літак
NEWS
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
DAILY
Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно