Незакриті вакансії. Де в Україні платять більше і яких працівників не вистачає бізнесу

Українські компанії розширюють свої штати, але переважно на робочі спеціальності. Серед найбільш затребуваних - продавець-консультант, вантажник, менеджер з продажу, кур'єр, охоронець і водій таксі.

Про це РБК-Україна розповіла керівник по роботі з партнерами Сервісу Jooble Олена Кирильевніна.

"Більшість відкритих вакансій згенерували компанії зі сфери рітейлу, логістики та перевезень. Тобто бізнеси, які активно підтримують життя у великих містах і забезпечують населення послугами доставки, перевезень і продуктами навіть в період карантину", - говорить вона.

Брак рук

Для деяких фахівців відбір проводиться за спрощеною схемою. Наприклад, щоб влаштуватися касиром в супермаркет необов'язково мати досвід роботи або складати резюме - досить прийти на співбесіду з усіма документами.

Така лояльність роботодавців цілком з'ясовна. У деяких галузях спостерігається нестача фахівців, розповідає РБК-Україна HR-експерт Тетяна Пашкіна.

"Найгостріший (кадровий дефіцит, - ред.) у сфері IT. Кількість вакансій зростає, а ось фахівців - скорочується", - каже вона. Роботодавцям також все складніше знайти досвідченого менеджера з продажу, логіста, секретаря. Крім того, в дефіциті механіки, інженери і навіть двірники, за яких бізнес змушений серйозно конкурувати.

Конкуренцію українським компаніям за робочі руки складають роботодавці з країн ЄС. За даними Jooble, найбільше наших співвітчизників зараз чекають у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві та Латвії. Серед найбільш затребуваних спеціальностей - водій, далекобійник, різноробочий, пакувальник і вантажник.

"Знайти роботу легко - вакансії розміщують на профільних українських сайтах", - говорить Пашкіна.

В Україні сформувався відкладений попит на деяких фахівців, пояснює Тетяна Пашкіна. Зараз компанії наймають сезонних робітників, крім того, після завершення локдауну потрібні співробітники в ресторани і непродовольчі магазини.

Зарплати зростатимуть

Активізація ринку вже праці позначається на зарплатах. У березні, за даними Державної служби статистики, середня номінальна зарплата в Україні склала 13,6 тисяч гривень, що на 18,9% більше в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. У Києві середня зарплата вже становить 20 тисяч гривень на місяць.

Заробітні плати в цьому році готові підвищувати 23% роботодавців, йдеться в дослідженнях Jooble. Залишити їх без змін вирішили 19,4% компаній, а зменшити - всього 1,4% роботодавців.

Майже половина респондентів поки думають, що робити з зарплатами в цьому році. Пашкіна вважає, що більшість з них все ж змушені підвищити виплати своїм фахівцям, враховуючи як гостро стоїть питання конкуренції за кваліфікованих працівників.